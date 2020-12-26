Жителя Саратова отправили в колонию вместо брата

https://static.news.ru/photo/724e14ac-4759-11eb-a7aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ленинский районный суд Саратова приговорил к пяти годам лишения свободы Александра Студентова за незаконное приобретение наркотиков. При задержании он представился своим сводным братом Дмитрием Рубинштейном. Полицейские его личность не проверили и в итоге невиновного брата отправили в колонию, однако позже, по решению областного суда, освободили.

В августе 2019 года суд приговорил Дмитрия Рубинштейна по делу о незаконном приобретении наркотиков к трём годам лишения свободы условно. При этом на скамье подсудимых сидел не он, а его ранее судимый сводный брат Студентов, который представился при задержании Рубинштейном. Реальный же Рубинштейн о решении суда узнал только в марте 2020 года, когда условный срок ему заменили на реальный из-за неисполнения приговора и отправили в колонию. Рубинштейна удалось освободить только в августе.

Суд признал Студентова виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере», частью 3 статьи 30 — частью 1 статьи 228 УК РФ «Покушение на незаконное приобретение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы суда.

По данным следствия, в июне 2019 года Студентов приобрёл наркотики массой не менее 1,28 грамма за 1 тысячу рублей, часть из них он употребил, а оставшиеся незаконно хранил без цели сбыта. В сентябре 2020 года он по аналогичной схеме перевёл 1376 рублей для покупки наркотиков, но забрать их ему помешали полицейские.

Как писал NEWS.ru, следователи возбудили уголовное дело против депутата совета депутатов Советского района Самары. Его подозревают в попытке сбыта более чем 300 граммов мефедрона. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 30 пункт «г» и части 4 статьи 228.1 УК РФ «Приготовление к незаконному сбыту наркотических средств в крупном размере». Подозреваемый приобрёл 311 граммов мефедрона для последующей продажи. Мужчина хранил наркотики в квартире дома по улице Советской Армии. Силовики провели обыск 30 ноября. У него нашли расфасованные партии наркотика и электронные весы.