Жителя Рязанской области осудят за похищение и насилие над подростком

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Неоднократно судимый житель Скопина похитил 14-летнюю девочку и совершил в ее отношении насильственные действия сексуального характера. СУ СКР Рязанской области сообщает, что злоумышленник предстанет перед судом за совершенное преступление, пишет «МК в Рязани».

Следствие установило, что 26 октября 2021 года в Ряжске неоднократно судимый (в том числе за изнасилование) житель Скопина 1979 года рождения напал на незнакомую 14-летнюю девочку и совершил в отношении неё насильственные действия сексуального характера, — пишет издание.

После совершения насилия над девушкой, преступник затолкал ее в багажник своего автомобиля. Однако подростку удалось выбраться из машины на ходу.

9 января суд в Саратове приговорил к шести годам тюрьмы экс-полицейского, который изнасиловал и избил 18-летнюю девушку на своём рабочем месте по просьбе знакомого. Он совершил преступление из-за конфликта потерпевшей с женой его товарища.

14 февраля сообщалось, что суд в Брянской области рассмотрит дело депутата, подозреваемого в половом сношении с малолетними и несовершеннолетними девочками, а также в вовлечении их в занятие проституцией. По данным следствия, обвиняемый вcтупал в половую связь с испытывавшими материальные трудности девочками и платил им за это.