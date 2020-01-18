https://static.news.ru/photo/3bc3f502-39fc-11ea-99a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Рязани подозревается в избиении и ограблении 37-летнего земляка. Фигуранта арестовали, рассказали представители регионального УМВД.

По данным оперативников, потерпевшего ударили стаканом по голове во время драки в развлекательном заведении. Случайный знакомый, с которым выпивал пострадавший, предложил свою помощь — отвезти товарища в больницу. Однако такси приехало не к медикам, а во двор на Московском шоссе, потерпевшего проводили в квартиру.

Мужчина пытался сбежать от злоумышленников, но на улице его догнал один из сообщников задержанного. Он избил рязанца, забрал телефон, кошелёк с тремя тысячами рублей и банковскими картами. Кроме того потерпевший лишился кроссовок и куртки, говорится на сайте регионального УМВД.

Пострадавший смог вызвать полицию. Силовики быстро нашли квартиру и обнаружили награбленное.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пассажир такси был ограблен двумя злоумышленниками в центре Москвы. Угрожая оружием, они заставили мужчину перевести им деньги на банковскую карту через мобильное приложение.

Пострадавший обратился в полицию. В результате оперативно-разыскных мероприятий были задержаны двое приезжих в возрасте 28 и 37 лет. У них изъят травматический пистолет.