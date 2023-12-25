Жителя Ростовской области заподозрили в незаконной охоте на лосей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя станицы Вешенской в Ростовской области, которого подозревают в незаконной охоте на лосей в лесах Верхнедонского района, передает Telegram-канал Don Mash. По его данным, в полицию обратились местные жители, обнаружившие труп животного.

Местные жители нашли труп лося и поняли, что его застрелили. Полицейские вышли на след охотника по гильзам, которые обнаружили на месте. После этого оперативники пришли с обысками в дом к 49-летнему подозреваемому, у него имелось разрешение на оружие, но документов, позволяющих охотиться на диких животных, не было.

Правоохранители изъяли ружье для проведения экспертизы. В отношении задержанного возбудили уголовное дело, ему может грозить до двух лет тюремного заключения.

Ранее троих жителей Хабаровского края приговорили к лишению свободы от четырех лет до 4,8 года и штрафам за незаконную добычу амурского тигра и попытку сбыть его тушу. Мужчины были признаны виновными в незаконном приобретении и сбыте занесенного в Красную книгу России особо ценного дикого животного.

В ноябре ростовские пограничники изъяли у браконьеров краснокнижную рыбу почти на 7 млн рублей. Операция по удалению браконьерских сетей проводилась в акватории Таганрогского залива. В сетях находились 21 особь русского осетра, три севрюги и две стерляди.