https://static.news.ru/photo/1b36cf68-6b4c-11ea-8eb9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полиция Приморского края установила личность мужчины, распространявшего слухи о заразившихся коронавирусом людях на предприятии Уссурийска.

Полицейские установили и привлекли к административной ответственности 28-летнего жителя Уссурийска, работающего на одном из предприятий города, — сообщает региональное УМВД.

Отмечается, что в отношении нарушителя составлен и направлен для рассмотрения в суд административный материал.

Как ранее писал NEWS.ru, на фоне распространяющейся эпидемии коронавируса Россию охватили фантастические слухи. Так в Амурской области за похожее «слухмейкерство» на местную жительницу составили административный протокол — она рассказывала о несуществующих случаях заболеваний коронавирусом в регионе.