Полиция Приморского края установила личность мужчины, распространявшего слухи о заразившихся коронавирусом людях на предприятии Уссурийска.
Полицейские установили и привлекли к административной ответственности 28-летнего жителя Уссурийска, работающего на одном из предприятий города, — сообщает региональное УМВД.
Отмечается, что в отношении нарушителя составлен и направлен для рассмотрения в суд административный материал.
Как ранее писал NEWS.ru, на фоне распространяющейся эпидемии коронавируса Россию охватили фантастические слухи. Так в Амурской области за похожее «слухмейкерство» на местную жительницу составили административный протокол — она рассказывала о несуществующих случаях заболеваний коронавирусом в регионе.
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