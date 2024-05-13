Жителя Петербурга вывезли в область и заставили копать себе могилу

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Петербургская прокуратура обвинила 60-летнего жителя Петергофа и его 48-летнего соучастника в похищении человека и угрозе убийством. Один из злоумышленников хотел припугнуть экс-супруга жены, чтобы тот больше не появлялся у них дома, заставив копать себе могилу.

Мужчины в октябре прошлого года привезли пострадавшего в частный дом, где избили его и распылили в лицо перцовый баллончик. После они связали руки и ноги потерпевшего, затащили его в машину и вывезли за город.

На пустыре обвиняемые продолжили избивать жертву и угрожать ему, а также заставили копать себе могилу. Потерпевшему удалось сбежать и спрятаться в овраге, после чего доползти до ближайшего дома.

Женщина возражает против дальнейшего общения того с их сыном, однако мужчина продолжал настаивать на встречах, приезжал к ним домой и устраивал скандалы. Фигурант хотел припугнуть бывшего супруга, чтобы он больше не приходил к ним домой, — сообщили в ведомстве.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали местного жителя, подозреваемого в избиении прохожего бейсбольной битой. Нападение на 24-летнего петербуржца было совершено возле дома 55 по Ленинскому проспекту, пострадавший попал в больницу с переломом лицевых костей.