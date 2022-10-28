Жителя Первоуральска осудили на девять лет за убийство и расчленение друга

Суд в Первоуральске приговорил местного жителя Юрия Никонорова к девяти годам лишения свободы за убийство друга, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. Следствие установило, что мужчина зарезал товарища ножом, после чего расчленил его тело при помощи бензопилы и выбросил останки в лесу. Тот полностью признал свою вину.

Первоуральский городской суд назначил Юрию Никонорову наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу, — говорится в публикации.

Убийство произошло в ночь на 25 февраля в Первоуральске. Двое друзей распивали спиртные напитки в квартире, после чего между ними завязалась ссора. Один из мужчин нанес не менее четырех ударов ножом в область туловища своего приятеля, в результате чего тот скончался на месте. Затем злоумышленник отпилил руки своей жертве при помощью бензопилы.

На следующее утро в квартиру нападавшего пришла его сожительница. Она написала заявление в полицию.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении двух местных жителей, подозреваемых в убийстве собутыльника в Якутске. По версии СК, преступление произошло по предварительному сговору — подозреваемые убили мужчину, расчленили его тело и выбросили в мусорный контейнер. По данным «Вестей», убитый недавно вернулся из зоны специальной военной операции.