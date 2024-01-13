Жителя Пензы отправили в СИЗО за шпионаж в пользу Польши Суд до 10 марта отправил в СИЗО подозреваемого в шпионаже в интересах Польши

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ленинский районный суд Пензы избрал меру пресечения россиянину, подозреваемому в шпионаже в интересах Польши, сообщила пресс-служба инстанции. Мужчина будет находиться в следственном изоляторе до 10 марта.

Постановлением Ленинского районного суда г. Пензы от 13 января 2024 года жителю Пензенской области, обвиняемому в сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством (ст.275.1 УК РФ), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 10 марта 2024 года, — сказали в суде.

Накануне в Пензенской области ФСБ задержала сотрудника режимного предприятия, подозреваемого в работе на спецслужбу Польши. По данным ведомства, задержанный передавал представителям польской спецслужбы секретные сведения об объемах производства в рамках государственного оборонного заказа, рассчитывая получить в обмен постоянное место жительства за рубежом. Противоправные действия мужчины задокументировали.

Против работника предприятия завели уголовное дело по статье «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством». Ему грозит от трех до восьми лет тюрьмы.

Заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна вскоре заявил, что россиянин никак не связан со спецслужбами республики. По его словам, распространяемую информацию следует воспринимать как фейк.