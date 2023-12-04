Жителя Омска задержали за призывы к мобилизованным сдаваться в плен

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Омске сотрудники ФСБ задержали 22-летнего местного жителя, распространявшего в Сети призывы к мобилизованным россиянам сдаваться в плен и переходить на сторону Украины, передает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

УФСБ России по Омской области выявлен и задержан 22-летний житель города Омска, причастный к размещению в сети Интернет публичных призывов к осуществлению деятельности, направленной против безопасности РФ, — цитирует агентство сообщение ведомства.

В ФСБ добавили, что при обыске у задержанного были получены данные, подтверждающие его противоправную деятельность. Действия мужчины курировались координатором украинской военизированной организации. Он также инструктировал омича, как добраться до Украины, поскольку тот собирался сам вступить в ряды ВСУ.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области сотрудники ФСБ задержали местного жителя, занимавшегося вербовкой в украинскую террористическую организацию. По данным ведомства, мужчина с октября 2022-го по июль 2023 года склонял гражданина России к участию в противоправной деятельности.

До этого был задержан житель Кемеровской области, который вступил в киберподразделение хакеров, действующих в интересах разведывательных служб Украины. Эта группировка осуществляла кибератаки на российские информационные ресурсы.