Жителя Новосибирска отправят в тюрьму за убийство девятилетней давности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жителю города Карасук в Новосибирской области вынесли приговор за убийство девятилетней давности. До 2021 года следователи не могли найти достаточно доказательств, но к 2023 году она нашли улики, чтобы закрыть дело. Как сообщает «Сиб.фм» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России по региону, подсудимого приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии особого режима за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.

Как уточняет издание, уголовное дело было возбуждено в 2014 году — жительница Новосибирского района сообщила об исчезновении сожителя во время командировки в Карасук. К 2021 году следователи установили, что к убийству мог быть причастен местный житель. По данным следствия, обвиняемый предложил подвезти мужчину в одно из близлежащих сел. Во время поездки он подмешал в алкоголь, который пил пассажир, лекарственные препараты. Пострадавший потерял сознание. Подсудимый забрал его имущество на сумму пять тысяч рублей.

Когда он понял, что мужчина мертв, то решил спрятать тело в Красноозерском районе. Точное место, где находится труп, до сих пор не установлено. Во время следственных мероприятий осужденный мешал работникам ведомства, но это только усугубило наказание.

Замначальника по развитию массового спорта Зеленограда Евгения Петрова ранее задержали по подозрению в убийстве 23-летней давности. По предварительным данным, чиновник мог до смерти избить свою бывшую девушку вазой, после чего скрылся. Официально эта информация не подтверждалась.