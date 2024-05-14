Жителя Новосибирска отправили за решетку за попытку подорвать поезд Жителя Новосибирска осудили на 12 лет за попытку подорвать поезд

Фото: Новосибирский областной суд/ТАСС

Суд по делу жителя Новосибирска, пытавшегося подорвать поезд

Жителя Новосибирска отправили за решетку на 12 лет за попытку взорвать поезд, пишет «МК в Новосибирске». Уточняется, что 47-летний Дмитрий Гурулев совершил преступление в 2022 году.

Как поясняет издание, новосибирец общался с иностранной организацией в интернете, после чего согласился посодействовать в подрыве российской обороноспособности и экономической безопасности. Кроме того, мужчина хранил взрывчатые вещества, которые сам же изготавливал.

Новосибирец пришел 4 ноября 2022 года на железнодорожную станцию Сибирская в Первомайском районе города. Он прикрепил к цистерне грузового поезда, где было дизельное топливо, емкость с зажигательной смесью. После этого мужчина зажег фитиль, однако взрыва не произошло.

Жителя Новосибирска признали виновным и назначили ему наказание, которое в совокупности составит 12 лет лишения свободы. Первые три года осужденный проведет в тюрьме, а оставшийся срок будет отбывать в колонии строгого режима. Помимо этого, новосибирца обязали выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей.

Ранее 1-й Восточный окружной военный суд приговорил к 15 годам лишения свободы жителя Хабаровска Ангела Николаева за поджог военкомата и осквернение флага России. Первые четыре года он проведет в тюрьме, остаток срока — в колонии строгого режима.