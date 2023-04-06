Жителя Новосибирска наказали за финансирование терроризма УФСБ: жителя Новосибирска приговорили к 9 годам колонии за финансирование терроризма

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Суд в Новосибирске приговорил к 9 годам колонии строгого режима проживающего в городе иностранного гражданина. Мужчина регулярно осуществлял денежные переводы на счета организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана террористической, запрещена на территории РФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой нf пресс-службу УФСБ по региону.

Первым Восточным окружным военным судом <...> признан виновными в содействии террористической деятельности, финансировании терроризма и приговорен к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, — говорится в сообщении.

По данным ФСБ, общая сумма переведенных за границу средств в 2021-2022 годах составила более 200 тысяч рублей.

Против мужчины было возбуждено уголовное дело по статье о содействии террористической деятельности. В ходе следствия он признал свою вину и раскаялся в содеzнном, отмечают в ведомстве.

Ранее сообщалось, что на Сахалине суд приговорил 37-летнего гражданина одной из республик Центрально-Азиатского региона к 12 годам лишения свободы. Мужчина помогал в подготовке к совершению преступлений террористической направленности.