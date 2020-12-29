Жителя Нижнего Тагила посадили за убийство ребёнка при стрельбе по банкам

https://static.news.ru/photo/311a95d4-4a7c-11eb-83c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Свердловский областной суд приговорил к девяти годам колонии строго режима жителя Нижнего Тагила Александра Борисова, которому было предъявлено обвинение в убийстве семилетнего мальчика во время стрельбы по жестяным банкам.

По данным пресс-службы суда, в августе 2019 года 35-летний осуждённый находился в состоянии алкогольного опьянения возле магазина и остановки общественного транспорта. Вместе с другим мужчиной и несовершеннолетним он стрелял по банкам из пневматической винтовки рядом с поляной, на которой играли дети. Один из выстрелов, сделанный подростком, попал в голову семилетнему ребёнку. Пострадавший был доставлен в больницу в крайне тяжёлом состоянии, где умер через пять месяцев.

В отношении обвиняемого было возбуждено дело о хулиганстве и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Однако после смерти ребёнка следователи переквалифицировали дело на убийство из хулиганских побуждений.

Суд счёл, что Борисов осознавал характер и опасность своих действий, фактически руководя действиями подростка, который выстрелил из пневматического оружия в сторону играющих детей, — сообщили в пресс-службе.

Также в рамках дела был заявлен гражданский иск, согласно которому мужчине необходимо выплатить родителям убитого мальчика по одному миллиону рублей компенсации морального вреда, материального ущерба и процессуальных расходов, передаёт РИА Новости.

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