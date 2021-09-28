Жителя Нижнего Новгорода ошибочно привили двумя вакцинами от COVID

В Нижнем Новгороде пациенту одной из поликлиник сделали прививку от коронавируса двумя разными вакцинами. В результате у него поднялась температура. В региональном Минздраве пообещали разобраться в произошедшем, сообщает MK.RU.

Предполагается, что один человек получил две разные вакцины из-за ошибки медиков. Однако те утверждают, что сам пациент ввёл их в заблуждение относительно того, каким препаратом его вакцинировали в первый раз.

В настоящее время в поликлинике проводится проверка, по итогам которой действиям медиков будет дана правовая оценка. Министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов заверил, что обстоятельства инцидента будут подробно изучены.

Произошедшее прокомментировал завкафедрой инфекционных болезней Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) профессор Виктор Краснов. По его словам, подобная схема вакцинации клинически не представляет опасности.

Ранее кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, что проходить ревакцинацию следует не позднее чем через семь месяцев после предыдущего курса прививок. Раньше этого срока прививку лучше не делать — она не причинит вреда организму, но и пользы не будет.