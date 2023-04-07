Жителя Москвы задержали за избиение врача в травмпункте Балашихи

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Балашихе задержали жителя Москвы по подозрению в избиении медработника местного травмпункта, сообщила «Вестям Подмосковья» начальник пресс-службы регионального МВД Татьяна Петрова. Она уточнила, что 29-летний мужчина нанес телесные повреждения врачу после словесного конфликта в помещении медучреждения.

Предварительно установлено, что в помещении травмопункта между заявителем и пациентом возник словесный конфликт, в ходе которого мужчина нанес медицинскому работнику телесные повреждения, — отметила Петрова.

Врач сообщил об избиении в дежурную часть 7 апреля. Подозреваемый был доставлен в отдел полиции для разбирательств. Правоохранители устанавливают детали инцидента, потерпевшему назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Ранее в Балашихе трое людей на автомобиле переехали мужчину, а после вылезли из машины и избили пострадавшего. Жертвой нападения стал местный военный.

До этого в Балашихе работники ЖКХ избили местного жителя. Конфликт с рукоприкладством произошел после того, как мужчина пожаловался на шум из-за работ в ночное время. Избиение прекратилось благодаря жительнице соседнего дома. Она потребовала, чтобы агрессивно настроенные коммунальщики оставили мужчину.