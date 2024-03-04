Жителя Минусинска наказали за сброшенную с балкона собаку Сбросивший собаку с балкона собаку житель Минусинска получил 200 часов работ

Суд в Минусинске приговорил местного жителя к 200 часам обязательных работ за сброшенную с балкона третьего этажа собаку, сообщает KP.RU со ссылкой на информацию прокуратуры Красноярского края. Отмечается, что мужчина признал свою вину.

Инцидент произошел 4 июля прошлого года. В полицию обратились граждане, обнаружившие под окнами многоэтажного дома травмированную собаку. Полицейские быстро вычислили подозреваемого — им оказался 37-летний житель этого же дома. Он рассказал правоохранителям, что бездомная собака несколько дней подряд бегала следом за ним и в день инцидента забежала в его квартиру. Мужчине это не понравилось, и он выбросил животное с балкона.

После удара собаки о землю зашел с балкона в квартиру и продолжил заниматься своими делами, не сожалея о случившемся и не пытаясь оказать помощь собаке. Ее состояние меня не волновало. Сейчас понимаю, что поступил неправильно, — признался мужчина в суде.

По информации прокуратуры, после происшествия волонтеры отвезли собаку в клинику. Там у животного зафиксировали повреждения грудной клетки и переломы передних лап. Сейчас у собаки все хорошо — ей оказали необходимую медицинскую помощь, а затем нашли новый дом и хозяев.

Ранее жители одного из домов по бульвару Петра Кожемяко в Екатеринбурге обратились в полицию с жалобами на хулиганов, которые кидали с балкона стеклянные банки и гантели на припаркованные машины и проходящих мимо людей. Отмечается, что, скорее всего, это баловались дети, живущие на верхних этажах.