Жителя Мелитополя задержали за передачу СБУ сведений о российской армии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Мелитополе задержан местный житель, передававший украинским спецслужбам информацию о российской армии, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах Запорожской области. Помимо этого, обвиняемый призывал к физической расправе над представителями ВС РФ.

Гражданин передавал сведения о расположении и передвижении личного состава и техники Вооруженных сил России. Кроме того, задержанный призывал к физической расправе над военнослужащими, — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что мужчина был завербован украинской стороной через интернет. Материалы по данному случаю направлены в органы юстиции, подозреваемому грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

В конце декабря в Сватово (ЛНР) задержали местную жительницу, подозреваемую в передаче украинской разведке сведений о передвижении войск и техники ВС РФ. В силовых структурах предположили, что ВСУ могли использовать полученную от нее информацию для нанесения артиллерийских ударов по объектам гражданской инфраструктуры.

23 декабря сотрудники ФСБ задержали шестерых россиян, оказывавших содействие Службе безопасности и Вооруженным силам Украины. Задержания производились в Пермском Крае, Ростовской области и в Еврейской автономной области (ЕАО). Против граждан были возбуждены дела о государственной измене и шпионаже.