Жителя Магнитогорска оштрафовали за фейк о коронавирусе

https://static.news.ru/photo/6afffef0-7585-11ea-b4e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Timofei Istomin/flickr.com

Житель Магнитогорска получил штраф в размере 30 тысяч рублей за публикацию в социальной сети фотографии, на который изображён военный автомобиль, якобы перекрывший выезд из региона.

Мужчина 1984 года рождения в комментариях к одной из публикаций во «ВК» разместил заведомо недостоверную информацию с фото, на котором был изображён армейский автомобиль с размещённым на крыше автоматическим оружием и рядом стоящие сотрудники ДПС, — приводит сообщение ГУ МВД по Челябинской области URA.RU .

Фейковое сообщение разошлось по другим социальным сетям и мессенджерам.

Также штраф был назначен женщине, которая разместила на своей странице во «ВКонтакте» ложную информацию о количестве заболевших коронавирусом.

Как ранее писал NEWS.ru, жительницу Екатеринбурга оштрафовали за распространение панических слухов о закрытии столицы Среднего Урала. Она утверждала, что в город нельзя будет въехать гостям и людям без прописки.