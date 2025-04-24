Жителя Кузбасса «спасли» от крепкого сна В Кузбассе женщина вызвала спасателей после пропажи крепко заснувшего сына

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Кемеровской области спасатели прибыли по адресу, где, по информации заявительницы, в запертой квартире находился ее сын, пишет «Сiбдепо». После вскрытия квартиры оказалось, что мужчина просто устал и крепко заснул.

Специалисты довольно быстро справились с замками, и когда вошли в квартиру, то увидели спящего на кровати мужчину. Когда его разбудили, он рассказал, что сильно устал после работы и прилег отдохнуть, но, видимо, крепко уснул, — рассказали спасатели.

Как выяснилось, женщина подняла панику, поскольку мужчина долгое время не открывал дверь. Она громко стучала, звонила ему на телефон, однако родственник на связь не выходил. Спасатели отметили, что медпомощь мужчине не понадобилась.

В Москве спасатели ранее нашли тела жильцов квартиры, погибших при пожаре в квартире на Нагорной улице. Огонь охватил площадь примерно 15 квадратных метров. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание.