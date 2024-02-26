Жителя Крыма задержали за убийство 32-летней давности

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Житель Крыма задержан по подозрению в убийстве знакомого в 1992 году, сообщает местное управление СК России. Мужчина во всем признался, а также показал, как совершал преступление.

54-летнему жителю одного из сел Джанкойского района предъявлено обвинение в совершении убийства 32-летней давности, — сказано в сообщении.

По данным следствия, в январе 1992 года 24-летний крымчанин ушел из дома и пропал без вести. Его тело обнаружили спустя две недели. Причиной смерти названы множественные травмы головы. При этом ранее правоохранители привлекали знакомого погибшего, но ему удалось избежать наказания. В настоящий момент получены доказательства его причастности к преступлению.

Ранее полиция задержала двух подростков 2006 и 2007 годов рождения за убийство мужчины в поселке Октябрьский Нижегородской области. Отмечается, что молодые люди в квартире по улице Молодежной жестоко избили мужчину, после чего тот скончался на месте происшествия. Злоумышленникам предъявили обвинения, при этом они не стали давать показания.