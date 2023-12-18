Жителя Крыма задержали по подозрению в госизмене ФСБ задержала в Псковской области жителя Крыма по подозрению в госизмене

Фото: ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Псковской области жителя Крыма, который подозревается в государственной измене, сообщила пресс-служба УФСБ по региону. По версии следствия, мужчина на протяжении полугода передавал Украине данные о позициях российской армии, передает ТАСС.

В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Псковской области совместно с пограничным управлением ФСБ России по Псковской области в Себежском районе Псковской области задержан уроженец Республики Крым, подозреваемый в государственной измене в форме оказания иной помощи иностранному государству, — говорится в сообщении.

Следователи также выяснили, что задержанный определял координаты расположения техники и личного состава Вооруженных сил России с помощью специального программного обеспечения. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. Ведется следствие.

Ранее в Томске арестовали по обвинению в госизмене сотрудника Института теоретической и прикладной механики им. Христиановича Сибирского отделения РАН Владислава Галкина. Ученый работал в сфере гиперзвуковых технологий и был соавтором научного сотрудника Валерия Звегинцева, арестованного в апреле 2023 года. Помимо Галкина и Звегинцева под стражей находятся еще двое ученых РАН, занимавшихся научными работами по гиперзвуковым технологиям.