Жителя Крыма приговорили к 12 годам колонии за госизмену

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Крыма приговорен к 12 годам лишения свободы по делу о госизмене, сообщается на сайте Верховного суда республики. Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима.

В Верховном суде Республики Крым закончено рассмотрение уголовного дела, по результатам которого житель республики был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена) и ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок 1 год, с отбыванием наказания в колонии строгого режима, — говорится в сообщении.

В суде пояснили, что действия гражданина были квалифицированы как шпионаж и выдача иностранному государству гостайны. Уголовное дело рассматривалось в закрытом режиме. Приговор в законную силу пока не вступил.

Ранее сообщалось, что в Севастополе суд признал виновным в госизмене россиянина Евгения Петрушина за передачу Украине сведений о Черноморском флоте. Мужчина был приговорен к 12 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на год и штрафу в 100 тысяч рублей.

В Москве суд арестовал россиянина Фируза Дадобоева по обвинению в госизмене. Детали уголовного дела на раскрываются. Мужчина помещен в СИЗО «Лефортово».