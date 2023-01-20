Жителя Крыма обвинили в призывах к экстремизму за посты в «Одноклассниках»

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В отношении 48-летнего жителя Керчи возбудили уголовное дело за призывы к убийству российских военных, об этом рассказали ТАСС в пресс-службе УФСБ РФ по городу Севастополю и Республике Крым. Сообщения обвиняемый публиковал в «Одноклассниках», их расценили как призывы к осуществлению экстремистской деятельности.

Следственным отделом УФСБ Российской Федерации по городу Севастополю и Республике Крым возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Керчи. 48-летний житель обвиняется в совершении публичных призывов к экстремистской деятельности, совершенных с помощью информационно-телекоммуникационной сети «интернет»(ч. 2 ст. 280 УК РФ), — говорится в сообщении.

Ранее двух жителей Севастополя, передававших СБУ данные о российских военных объектах, арестовали по делу о госизмене. По данным спецслужб, агенты с Украины завербовали одного из арестованных еще в 2016 году. После начала спецоперации он передавал данные о расположении объектов российского Министерства обороны за денежное вознаграждение. Летом 2022 года подозреваемый привлек к шпионажу своего приятеля.