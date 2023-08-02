Жителя Краснодарского края задержали по подозрению в подготовке взрыва

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали жителя Краснодарского края, подозреваемого в подготовке взрыва, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителей краевого управления ведомства. По его данным, мужчина планировал взорвать здание правоохранительных структур в Армавире.

Мужчина планировал подорвать самодельное взрывное устройство на территории объекта правоохранительных структур в Армавире. Его задержали, — говорится в сообщении.

Представители ведомства подчеркнули, что в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ «Приготовление к террористическому акту». Известно, что подозреваемый изготовил взрывное устройство и хранил его дома. В настоящее время проводятся следственные мероприятия.

Как сообщалось ранее, ФСБ России задержала троих жителей Воронежской области по подозрению в государственной измене. Предполагается, что они передавали информацию о военных объектах организации «Правый сектор» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Задержанным грозит от 12 до 20 лет тюремного заключения или пожизненное лишение свободы. Расследование по делу продолжается.