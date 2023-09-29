Жителя Керчи задержали за шпионаж в пользу Украины

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ задержали жителя Керчи, подозреваемого в шпионаже в пользу украинской военной разведки. По данным Центра общественных связей (ЦОС) ведомства, которые приводит РИА Новости, мужчина сотрудничал со спецслужбами Украины по собственной инициативе. Он передавал разведке противника сведения о перемещениях российских войск.

В ФСБ РФ уточнили, что задержанный снимал перемещения российской военной техники на видео, а также делал фотографии. Материалы он направлял представителям украинских разведслужб через закрытый интернет-мессенджер. Отмечается, что фотографируемая им техника направлялась в зону проведения специальной военной операции. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена в форме шпионажа».

Федеральной службой безопасности Российской Федерации по подозрению в государственной измене задержан 45-летний житель Керчи, — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в Крыму возбудили уголовное дело против жителя Краснодара, подозреваемого в переходе на сторону Вооруженных сил Украины. По версии следствия, мужчина планировал уехать на Украину, чтобы принять участие в боевых действиях против российской армии.