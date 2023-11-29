Жителя Кемерово задержали при попытке уехать на Украину и вступить в ВСУ

Фото: AlphaSpecnaz/Twitter.com/Global Look Press

В аэропорту Кемерово был задержан местный житель, который собирался выехать на Украину для участия в боевых действиях в рядах ВСУ, передает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ. В отношении него возбуждено уголовное дело.

В городе Кемерово задержан житель региона, обвиняемый в государственной измене в форме перехода на сторону противника, а также в приготовлении к участию в деятельности террористической организации, — цитирует агентство сообщение ведомства.

В ФСБ уточили, что 36-летний россиянин некоторое время назад сам связался с координатором на Украине через мессенджер и заполнил анкету и заполнил анкету на вступление в иностранную военизированную организацию. После этого он приобрел камуфляж, медпрепараты, средства связи, а также билеты на самолет и поезд для выезда на Украину.

Силовики задержали мужчину при прохождении регистрации на авиарейс. Центральный суд Кемерово избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 22 января 2024 года.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ пресекли попытку совершения госизмены в Санкт-Петербурге. Местный житель неоднократно пытался связаться с представителями одного из украинских военизированных объединений для вступления в его ряды и участия в боевых действиях против ВС РФ. Поскольку мужчина не смог довести свои планы до конца, ему объявили предостережение от дальнейших попыток совершить госизмену (ст. 275 УК РФ) и отпустили.