Жителя Карачаево-Черкессии насмерть придавило упавшим деревом

Фото: МЧС России

На территории Карачаево-Черкесии прошел ливневый дождь с градом, сопровождавшийся падением деревьев, в результате чего погиб молодой человек, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Рашид Темрезов. Остальные пострадавшие вследствие непогоды жители доставлены в больницы.

В Черкесске в результате падения деревьев пострадали граждане. К сожалению, молодой парень 1998 года рождения в результате полученных травм скончался на месте. Приношу искренние соболезнования его семье, — написал Темрезов.

МЧС республики опубликовало видео устранения последствий непогоды. К расчистке дорог привлечены 29 сотрудников и восемь единиц специальной техники.

Ранее в результате неблагоприятных погодных условий в Москве были повалены 57 деревьев. Несколько автомобилей оказались повреждены. К устранению последствий разгула стихии были привлечены 300 бригад и около 290 единиц специальной техники.

До этого на Москву также обрушился мощный тропический ливень. Опубликованные местными жителями кадры демонстрируют залитые водой дороги и небо, закрытое темными тучами. Некоторые очевидцы сообщали, что сквозь густые облака пробивался свет молний.