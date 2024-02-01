Жителя Камчатки заподозрили в желании лишить земляков тепла ФСБ задержала жителя Камчатки по подозрению в подготовке теракта

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сотрудники управления ФСБ России по Камчатскому краю задержали жителя Петропавловска-Камчатского по подозрению в подготовке теракта на центральном тепловом пункте города, сообщили в пресс-службе ведомства. Возбуждено уголовное дело.

Задержан житель краевого центра, подозреваемый в подготовке теракта центральном тепловом пункте в Петропавловске-Камчатском. В ходе обысков в арендованном гараже у злоумышленника изъяты тротиловые шашки, пиротехника, поражающие элементы, емкости с горючей жидкостью, провода и книга с инструкцией по изготовлению самодельных взрывных устройств, внесенная в федеральный перечень экстремистских материалов, — говорится в сообщении.

Следователи УФСБ возбудили в отношении подозреваемого уголовное дело по статьям о приготовлении к совершению террористического акта, незаконном хранении взрывчатых веществ и приготовлении к их изготовлению. Мужчина заключен под стражу.

Ранее уголовное дело в отношении экс-актера Театра Луны Кирилла Канахина, обвиняемого в нападении на села Брянской области в составе «Русского добровольческого корпуса» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), поступило в военный суд. Объявленный в международный розыск актер сейчас находится на Украине, его будут судить заочно. Канахину грозит пожизненный срок по ряду статей УК РФ, включая госизмену.