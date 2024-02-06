Жителя Камчатки задержали по подозрению в сотрудничестве с СБУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

ФСБ задержала жителя Камчатки, подозреваемого в госизмене: он сотрудничал со Службой безопасности Украины, сообщила пресс-служба ведомства. Там отметили, что мужчина собирал сведения, используя родственников и знакомых, и передавал ее зарубежным спецслужбам.

В обмен на беспрепятственный выезд в Россию для снятия накоплений со своей банковской карты и получения денежных средств от сдачи в аренду квартиры, мужчина согласился предоставлять иностранной спецслужбе информацию о работе Пограничной службы ФСБ России, участниках СВО и иные данные о Вооруженных силах РФ, — рассказали в ФСБ.

Следственным подразделением в отношении жителя Камчатки возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена). Обвиняемого заключили под стражу.

Ранее Федеральная служба безопасности задержала в Херсонской области женщину, завербованную СБУ. Она с 2022 года собирала и передавала сведения о военных объектах и властях России. Агент дала признательные показания и отказалась в дальнейшем выполнять задания украинских спецслужб.

До этого ФСБ также задержала в Ростовской области двух россиян, работающих на зарубежную службу безопасности. Мужчины отправляли информацию о местоположении военной техники и личного состава подразделений Южного военного округа.