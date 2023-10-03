Жителя Камчатки лишили российского гражданства за посты в соцсетях Жителя Камчатки лишили полученного гражданства РФ за призывы к экстремизму

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывшего гражданина Украины, в настоящее время проживающего на Камчатке, лишили российского гражданства на основании приговора за публичные призывы к террористической и экстремистской деятельности в отношении россиян, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ РФ по региону. Свои посты мужчина на протяжении полутора лет публиковал в социальной сети «ВКонтакте».

В соответствии со ст. 22 федерального закона «О гражданстве Российской Федерации» заключением УМВД России по Камчатскому краю отменено решение УФМС России по Камчатскому краю о приеме злоумышленника в гражданство Российской Федерации, — говорится в сообщении ведомства.

По данным правоохранителей, в своих сообщениях мужчина призывал к расстрелу, убийствам, сожжению всех россиян и представителей органов власти. Осужденный принял гражданство РФ в марте 2014 года. При этом, по закону, он отказался от украинского паспорта.

Аналогичная санкция ранее была применена в отношении другого жителя региона. Он был осужден за публичные оправдания и пропаганду терроризма. Сейчас оба мужчины отбывают сроки в исправительных колониях общего режима.

Ранее сообщалось, что члены Совета Федерации внесли в Госдуму законопроект, согласно которому органы власти смогут лишать гражданства россиян по праву рождения. Согласно предложенной норме, гражданства России по факту рождения могут лишить за дезертирство, дискредитацию войск и призывы к экстремизму.

В этой связи глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что идея лишать россиян гражданства по факту рождения противоречит Конституции России. По его мнению, авторам документа стоит задуматься, нужно ли им продолжать государственную деятельность.