Жителя Иркутской области заподозрили в работе на украинскую разведку

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов Иркутской области задержали местного жителя, подозреваемого в работе на украинские спецслужбы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ России. По версии следствия, мужчина передавал ГУР Украины фотографии и информацию о работе одного из промышленных объектов.

В отношении задержанного следственным отделом УФСБ России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией), — говорится в сообщении.

Отмечается, что обвиняемым по этому делу является 23-летний житель Ангарска. Помимо отправки различных сведений украинским спецслужбам, мужчина также мог распространять листовки, дискредитирующие действия Вооруженных сил России, подытожили в ведомстве. Задержанному грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

Как сообщалось ранее, сотрудники ФСБ задержали жителя Самарской области за государственную измену. По версии следствия, мужчина выполнял задания по указанию спецслужб Украины. В частности, его подозревают в отправке фотографий военных эшелонов с комментариями о месте производства фотосъемки и количестве военной техники.