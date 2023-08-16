Жителя Иркутской области заподозрили в работе на разведку Украины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники силовых органов арестовали жителя города Ангарска, который, как предполагается, сотрудничал с Главным управлением разведки Минобороны Украины, сообщает сайт «Твой Иркутск» со ссылкой на управление ФСБ по региону. Против подозреваемого возбуждено уголовное дело в соответствии со статьей 275.1 Уголовного кодекса («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией»).

По этому нарушению ему грозит максимальное наказание в виде восьми лет лишения свободы. Следователи утверждают, что 23-летний мужчина, работая на одном из производственных предприятий Иркутской области, собирал информацию и фотоматериалы, отражающие состояние промышленного объекта и выпускаемой продукции. Эту информацию он, по мнению ФСБ, планировал передать представителю Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Ранее Белгородский областной суд вынес приговор уроженцу Украины по обвинению в государственной измене. Мужчина получил 12,5 года тюремного заключения. По информации следствия, он собирал данные о передвижении военной техники и российских военнослужащих для иностранной разведки. Полученную информацию обвиняемый передавал через электронную связь. Мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном.