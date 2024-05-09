Жителям Херсона включили поздравление Сталина 1945 года В Херсоне по радио передали объявление Сталина о победе над Германией

Фото: Russian Look/GLOBAL LOOK PRESS

Иосиф Сталин

Станция «Радио Таврия» передала поздравление Иосифа Сталина 1945 года в Херсоне, взятом под контроль ВСУ, пишет РИА Новости со ссылкой на российских силовиков. Предположительно, запись также услышали украинские военные и полицейские, которые находятся в городе.

Товарищи, соотечественники и соотечественницы, наступил великий день победы над Германией. Фашистская Германия, поставленная на колени Красной армией и войсками наших союзников, признала себя побежденной, — гласит запись на радио.

Ранее на кабельных каналах в Одесской области показали парад в Москве, посвященный 79-летию победы в Великой Отечественной войне. Предполагалось, что спутниковое телевидение было взломано хакерами.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков предположил, что трансляция на одесских кабельных телеканалах парада Победы на Красной площади могла произойти из-за нелюбви руководства телекомпаний к киевской власти. Он также не исключил, что редакции подобных изданий ждут «жесткие репрессии». По словам сенатора, украинский народ устал от мобилизации и непонимания, зачем идти на фронт.