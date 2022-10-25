Жителям Херсона стали отказывать в покупке продукции за рубли Стремоусов рассказал о случаях отказать принимать рубли в Херсоне

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На территории Херсона местным жителям стали отказывать в покупке продукции питания за рубли. Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель главы региональной администрации Кирилл Стремоусов. Он отметил, что в городе действуют «барыги», которые пытаются нажиться на сложившейся ситуации. По словам Стремоусова, они будут наказаны по условиям военного времени.

Жители Херсона, которые сегодня остаются в городе, фиксируют отказ принимать рубли в расчетах за продукты питания. Барыги, которые пытаются наживаться на ситуации, будут обязательно привлечены к ответственности по законам военного времени, — заявил Стремоусов.

Он добавил, что власти Херсона не сдают город и не собираются этого делать. Замглавы администрации сказал, что те, кто «не услышат» руководство, будут выдворены на подконтрольные Киеву территории.

Ранее стало известно, что десять журналистов пострадали при ударе украинских войск по гражданской переправе в Херсоне, сообщил зампредседателя комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

Стремоусов, в свою очередь, предполагал, что украинские войска били «целенаправленно по журналистам, чтобы уничтожить тех, кто сегодня освещает ситуацию по Херсонской области».