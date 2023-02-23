Жителя Энергодара задержали с целым арсеналом РИА Новости: в Энергодаре задержали местного жителя, спрятавшего оружие в схроне

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

архивное фото

Сотрудники российских спецслужб в ходе антитеррористических мероприятий задержали жителя Энергодара в Запорожской области, который спрятал в схроне оружие и боеприпасы. Силовики нашли гранаты, пистолет и патроны к автоматическому оружию, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя спецслужб.

Выявлен и задержан житель Энергодара, скрывавший в заранее подготовленном схроне около десяти противотанковых кумулятивных гранат РКГ-3 с запалами, более 100 патронов к автоматическому оружию и пистолет системы Макарова с запасным магазином, — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящее время силовики выясняют, для каких целей мужчине было нужно оружие, найденное в схроне.

Ранее стало известно, что сотрудники Росгвардии совместно с представителями ФСБ обнаружили схрон боеприпасов и оружия в одном из населенных пунктов ЛНР. Это произошло, когда силовики обследовали территории, на которых прежде дислоцировались военные ВСУ. Все боеприпасы были изъяты.