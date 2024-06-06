Жителя ДНР задержали по подозрению в сбыте наркотиков в регионы России В ДНР задержали мужчину с килограммом наркотиков для сбыта в регионы России

Фото: ФСБ РФ/РИА Новости

В Донецкой Народной Республике задержали жителя Макеевки, подозреваемого в распространении наркотиков, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по республике. Отмечается, что он является одним из организаторов канала сбыта запрещенных веществ в ДНР и ближайшие регионы России. У мужчины обнаружили более одного килограмма наркотиков.

Задержанный являлся членом преступной группы, причастной к реализации наркотиков на территории ДНР и ближайших регионов России. Следственным подразделением УФСБ России по ДНР возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, — сказано в сообщении.

Ранее в Санкт-Петербурге полицейские нашли и изъяли более 60 килограммов наркотиков в контейнере с бананами. Запрещенные вещества прибыли в Россию из Эквадора. Криминалисты подтвердили, что изъятое вещество является кокаином. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 статьи 229.1 Уголовного кодекса РФ.

До этого сотрудники полиции задержали в Ханты-Мансийске 22-летнюю жительницу Нягани, которая перевозила крупную партию наркотиков. Против девушки возбудили уголовное дело, она взята под стражу. Ее заметил экипаж ДПС, когда она ночью на машине отправилась на стройку. Полицейские подождали подозрительный автомобиль на выезде из микрорайона и остановили для проверки документов.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.