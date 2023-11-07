Жителя Дагестана задержали в Подмосковье из-за палестинского флага

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники полиции подмосковного Подольска задержали жителя Дагестана, припарковавшего свой автомобиль с палестинским флагом у одного из многоэтажных домов, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». По его данным, поводом для задержания стало заявление местного жителя, назвавшего автомобиль «подозрительным». По факту заявления проводится проверка, мужчину доставили в отдел для объяснений. В пресс-службе регионального управления МВД пока не прокомментировали эту информацию.

Заявитель пожаловался полицейским, что у дома на Варшавском шоссе припаркован автомобиль с флагом Палестины. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов установили личность владельца машины, им оказался 30-летний Курбан Г., проживающий в Дагестане.

Вечером 29 октября в Дагестане начались беспорядки. Сотни людей пришли встречать рейс, прибывший в Махачкалу из Израиля. Участники выкрикивали антисемитские лозунги. По данным ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу, в ходе акции протеста был задержан 201 человек, на 155 участников составлены административные протоколы за нарушение общественного порядка. За неповиновение законному распоряжению сотрудников полиции привлечено 82 нарушителя.