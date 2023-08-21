Жителя Читы обвинили в действиях сексуального характера в отношении ребенка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жителя Читы обвинили в действиях сексуального характера в отношении ребенка. Как сообщили «МК в Чите» в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю, 31-летний подозреваемый совершил противоправные действия в отношении пятилетней девочки.

Как уточняет издание, инцидент произошел в июне 2023 года в Железнодорожном районе Читы. Злоумышленника заключили под стражу. В ходе расследования следователям удалось выяснить, что подозреваемый может быть причастен к еще одному подобному случаю, потерпевшей в котором стала шестилетняя девочка.

Следователи проводят комплекс действий для установления всех обстоятельств двух преступлений. После сбора всех данных мужчине предъявят обвинения в окончательной редакции, а уголовное дело перенаправят для рассмотрения в суде.

Таксиста из Буйнакска, уехавшего на заработки в Новосибирск, ранее заподозрили в домогательствах к детям в возрасте от 10 до 14 лет. Родители пострадавших обратились в полицию, возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера. По версии следствия, подозреваемый растлевал детей в социальных сетях и звонил им по видеосвязи, чтобы записывать все происходящее и шантажировать.