Жителя Бурятии заподозрили в убийстве разбудившего его учителя Жителя Бурятии заподозрили в убийстве грубо разбудившего его после застолья учителя

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В Бурятии жителя села Старое Татаурово подозревают в убийстве преподавателя физкультуры. Педагог якобы неаккуратно разбудил соратника после совместного застолья и в результате поплатился за свою неделикатность жизнью. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка республики.

В Прибайкальском районе задержан местный житель, подозреваемый в убийстве знакомого после совместного употребления спиртных напитков, — говорится в сообщении правоохранителей.

Как утверждает следствие, перед убийством подозреваемый употреблял спиртное на протяжении недели. Во вторник мужчина вместе с учителем физкультуры местной школы пил в собственной бане. По окончании застолья педагог ушел, а подозреваемый заснул. Однако ночью учитель вернулся и грубо разбудил товарища. Тот оказался недоволен бесцеремонностью гостя и нанес преподавателю большое количество ударов лезвием и обухом топора. В результате пострадавший скончался от полученных повреждений.

Также сообщается, что после совершённого убийства подозреваемый пригласил в баню собственных взрослых детей и жену, однако те поспешили скрыться с места происшествия и сообщили о случившемся службе скорой помощи.

Что касается злоумышленника, то вместе с пришедшим на подмогу соседом погрузил тело педагога в автомобиль и направился в сторону трассы. По пути его задержали представители Государственной автоинспекции.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. В ближайшее время суд будет решать вопрос о заключении подозреваемого под стражу.

Ранее сообщалось, что полиция Оренбурга задержала подозреваемого в убийстве врача-терапевта. Им оказался 28-летний мужчина, который во время задержания находился в своей квартире. Мотивом убийства стала личная неприязнь. Подозреваемый нанес 25-летней сотруднице медучреждения более 30 ударов ножом, что привело к смерти.