Жителя Бурятии отправят в тюрьму за жестокое убийство вора Жителя Улан-Удэ приговорили к 17 годам колонии за убийство вора

Верховный суд Бурятии приговорил к 17 годам колонии особого режима жителя Улан-Удэ, который жестоко убил вора, пишет «МК в Бурятии». По данным следствия, вор пробрался в дом подсудимого несмотря на то, что его предупреждали так не делать.

Осужденный в который раз оказался за решеткой, где он уже провел в общей сумме за все свои преступления около 23 лет. Когда в очередной раз он сидел в тюрьме, убийца познакомился со своей будущей жертвой, с которой потом случайно пересекся на улице.

Тогда бывший зэк попросил своего знакомого не пробираться в его дом, однако тот все-таки это сделал. Проникнув в дом, он не просто украл инструменты и телевизор, но и оставил кучу фекалий на полу. Вернувшиеся домой жители по просьбе осужденного задержали грабителя до его приезда.

Встретившись с обидчиком, подсудимый нанес ему множественные удары кулаками, деревянным черенком и металлической трубой. Когда мужчина терял от травм сознание, он обливал его водой, чтобы тот дольше мучался. В итоге, от очередного удара трубой мужчина скончался. На суде обвиняемый рассказал, что сначала избивал из-за обиды, потом, чтобы жертва прочувствовала боль.

Ранее суд приговорил в восьми годам колонии строгого режима управляющего кафе в поселке Сокоч Елизовского района, который в августе 2023 года до полусмерти избил официантку, сообщает пресс-служба СУ СК России по Камчатскому краю. Во время нападения он был пьян и имел при себе три ножа, которыми не воспользовался.