ФСБ задержала жителя Биробиджана, планировавшего теракт в День Победы

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Силовики задержали жителя Биробиджана, который планировал совершить теракт 9 мая по указанию украинских спецслужб, сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ по Еврейской автономной области. По данным ведомства, подозреваемый выступает против политического курса России и проведения военной операции на Украине. Возбуждено уголовное дело.

Установлено, что задержанный контактировал со спецслужбами Украины через популярный мессенджер и по их указанию готовился совершить в День Победы теракт. По данным ФСБ, он собирался поджечь пункт отбора на военную службу по контракту, расположенный в многоквартирном жилом доме.

При обысках у задержанного обнаружили и изъяли зажигательную горючую смесь, подготовленную для совершения теракта. Следователи ФСБ возбудили уголовное дело о приготовлении к совершению теракта (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ). Подозреваемого заключили под стражу.

Ранее сообщалось, что в Крыму сотрудники ФСБ предотвратили теракт. По данным службы, мужчина и женщина, работавшие на военную разведку Украины, планировали устроить взрыв на железной дороге, они арестованы.