Спасение придавленного крышей биробиджанца попало на видео Сотрудники МЧС спасли биробиджанца из-под обломков рухнувшей крыши

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Биробиджана оказался под обломками крыши, которая рухнула на него, когда он работал с бензопилой в сарае, сообщает пресс-служба МЧС России. Мужчина смог самостоятельно позвонить в экстренные службы, операция по его спасению длилась 40 минут.

Зов о помощи из-за собачьего лая было не слышно. На подмогу никто бы не подоспел. Спасатели МЧС России, применив гидравлику, лом и лопаты, достали пострадавшего. Он передан медикам. Спасоперация продлилась 40 минут, — говорится в сообщении.

Ранее утром 28 января губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что у аварийного дома № 72/2 на улице Нариманова в региональном центре обрушился первый подъезд. Пострадавших в результате инцидента нет, здание оцеплено.

Местная жительница Ольга рассказала, что дом сильно просаживался, по ночам были слышны скрипы. По ее словам, обрушения происходили и раньше, так у ее родителей обвалилась межкомнатная стена. Она добавила, что жильцам предложили самостоятельно выселиться, когда дом признали аварийным. Но компенсация от властей была небольшой, на нее нельзя было купить новую квартиру.

Позже стало известно, что жильцы пятиэтажки получат материальную помощь в размере от 10 до 40 тысяч рублей. По его словам, каждой семьей будут заниматься в индивидуальном порядке.