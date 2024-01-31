Жителя Бердска заподозрили в попытке взлома сайта правительства России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Бердска стал фигурантом уголовного дела после попытки взлома сайта правительства России, сообщает ТАСС. По версии следствия, 21-летний подозреваемый использовал вредоносную программу, чтобы изучить уязвимости правительственного портала. Молодому человеку грозит до четырех лет лишения свободы, а также штраф в размере до 200 тысяч рублей.

Представители управления ФСБ по Новосибирской области отметили, что попытка совершения компьютерной атаки на правительственный ресурс была успешно пресечена. Предполагается, что для взлома сайта использовалось программное обеспечение, предназначенное для нейтрализации средств информационной защиты. Позднее выяснилось, что атаку мог организовать 21-летний житель Бердска. Против него было возбуждено уголовное дело по статье 273 УК РФ «Покушение на создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ».

Как сообщалось ранее, ФСБ возбудила уголовное дело против студента из Томска, которого подозревают в организации серии хакерских атак. Предполагается, что он мог атаковать интернет-порталы мэрии Томска, а также Томского политехнического университета. По версии следствия, задержанный действовал в интересах и по указанию украинских спецслужб.