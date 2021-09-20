Россиянина оштрафовали за нападение его собаки на ребёнка

В Новосибирской области суд признал виновным хозяина агрессивной собаки, покусавшей пятилетнего мальчика. Как сообщает Сиб.фм со ссылкой на СУ СКР области, судья приговорил 60-летнего жителя Бердска к ограничению свободы на один год и штрафу в 250 тысяч рублей как компенсацию за нанесение морального вреда.

Инцидент произошёл в апреле этого года. Мужчина оставил свою собаку без присмотра, та сорвалась с цепи и набросилась на ребёнка. Животное укусила его в лицо, после чего он был госпитализирован в отделение челюстно-лицевой хирургии.

На хозяина собаки было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Согласно постановлению суда, в течение года мужчине нельзя будет покидать Бердск или менять место жительства без согласия определённых органов. Кроме того, он ежемесячно должен проходить регистрацию в полиции.

Ранее адвокат Надежда Ермолаева рассказала, что закон об ответственном обращении с животными предусматривает для россиян и административную, и уголовную ответственность. Так, за нарушение общественного порядка владелец животного несёт административную ответственность, а если животное причинило третьим лицам серьёзный вред или владелец жестоко обращается с питомцем, то и уголовную ответственность. Также владелец животного обязан возместить материальный и моральный ущерб пострадавшему от его питомца человеку.