Жителя Белой Калитвы нашли застреленным в центре города

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тело мужчины с огнестрельным ранением нашли около 20:00 в центре Белой Калитвы в Ростовской области, пишет Don Mash. По данным Telegram-канала, погибшего убили около 18:00 у Дворца спорта.

Как сообщает канал, на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и оцепили территорию. В настоящий момент стражи порядка работают на месте преступления.

Telegram-канал Baza сообщает, что жертвой стал 58-летний Владимир Борисенко, в 2020 году осужденный за убийство бизнесмена Ильи Пятибратова. Убийство произошло в мае 2017 года из-за передела сфер влияния в бизнесе. По предварительным данным, Борисенко был амнистирован за участие в СВО и некоторое время назад вернулся в Белую Калитву.

По предварительным данным, киллер напал на Борисенко у спорткомплекса Белой Калитвы и четыре раза выстрелил ему в голову из пистолета Макарова. В регионе введен план «Перехват».

Ранее неизвестный в маске выстрелил в начальника отделения службы судебных приставов по городу Рязани Сергея Калужского. Мужчину убили у магазина в микрорайоне Недостоево. Нападавший выпустил в жертву несколько пуль из огнестрельного оружия. Две из них попали в Калужского: одна — в голову, вторая — в грудь, после чего убийца скрылся с места преступления.