Жителя Барнаула задержали за отравление воды для мобилизованных

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

ФСБ России задержала жителя Барнаула, отравившего воду для мобилизованных военнослужащих, сообщает ТАСС. По данным агентства, мужчина выполнял задания по указанию украинских кураторов. На связь с ними он вышел сам из-за приверженности радикальным взглядам. В настоящее время задержанный находится под стражей, против него завели уголовные дела о покушении на террористический акт и государственную измену.

[Задержанный] вышел на граждан Украины, в общении с которыми стал выражать радикальные взгляды на политический курс России и готовность поддержки украинских вооруженных сил. В качестве доказательства своих намерений мужчина отравил воду, предназначавшуюся для мобилизованных военнослужащих, — говорится в сообщении.

В ФСБ РФ уточнили, что задержанным оказался 42-летний житель Алтайского края. Весь процесс он снял на видео, которое затем отправил украинским кураторам. Отмечается, что никто из мобилизованных военнослужащих не пострадал, они не успели выпить отравленную воду.

Как сообщалось ранее, сотрудники ФСБ задержали в Ингушетии мужчину, который планировал вступить в ряды Вооруженных сил Украины. По версии следствия, задержанный связывался с рекрутером СБУ, занимающимся подготовкой добровольцев. Против мужчины возбуждено уголовное дело о приготовлении к государственной измене.