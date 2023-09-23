Жителя Архангельской области подозревают в приставаниях к третьекласснице

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В городе Красноборске Архангельской области задержали мужчину, подозреваемого в действиях сексуального характера в отношении девятилетней девочки, сообщает Telegram-канал «Архангельск № 1». В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов опрашивают мужчину и всех, кто может располагать информацией по делу.

В действиях сексуального характера мужчину обвинила мать пострадавшей девочки. Ребенок пожаловался ей, после чего женщина обратилась в полицию.

В Улан-Удэ тем временем обвинили преподавателя детской школы искусств. По данным Telegram-канала Baza, мужчина домогался до 11-летней ученицы. По словам девочки, педагог приставал к ней перед линейкой в День знаний. На время разбирательств обвиняемого отправили под арест, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Также стало известно о случае продажи детской порнографии в Москве. По данным следствия, мама заставляла заниматься сексом 12-летнюю дочь, снимая происходящее на видео. Девочка рассказала об этом друзьям семьи, которые немедленно обратились в полицию. На допросе женщина призналась в содеянном, заведено уголовное дело.