Жителя Архангельска задержали с бензином за попытку поджога воинской части SHOT: жителя Архангельска задержали за попытку поджога воинской части

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В Архангельске сотрудники спецслужб задержали 18-летнего молодого человека по подозрению в попытке поджога воинской части, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник. По информации канала, житель города был задержан возле территории воинской части с бензином и моторным маслом. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о покушении на теракт, ему грозит до 20 лет колонии.

По данным SHOT, задержание 18-летнего жителя Архангельска произошло 23 сентября на территории военного городка. В материале говорится, что мужчина подписался на украинские Telegram-каналы, где его убедили безвозмездно поджечь воинскую часть. За всеми его действиями следили сотрудники спецслужб. Молодого человека задержали с поличным возле назначенного объекта.

Ранее SHOT сообщил о попытке поджога воинской части в Екатеринбурге. По его информации, мужчина, одетый в черную одежду, бросил на территорию объекта взрывпакет и дымовую шашку, после чего сбежал в ближайшую лесополосу. По данным канала, возгорания в части не произошло, никто из сотрудников не пострадал. В настоящий момент нападавшего разыскивает полиция. Минобороны России эту информацию не комментировало.