Жителя Анапы заподозрили в сотрудничестве с ГУР Украины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Краснодарском крае задержан молодой человек, которого заподозрили в сотрудничестве с украинским Главным управлением разведки, сообщили РИА Новости в региональном управлении ФСБ. По данным службы безопасности, мужчина пытался передать ведомству республики сведения о деятельности российской армии.

Задержан местный житель, который по собственной инициативе установил отношения сотрудничества с представителем ГУР Украины и дал свое согласие на сбор и передачу сведений о деятельности ВС и других силовых органов на территории Краснодарского края, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Представитель краевого УФСБ России Илонна Писарева отметила, что речь идет о мужчине, проживающем в Анапе. Она добавила, что подозреваемый не успел выполнить разведывательные задания.

Ранее 2-й Западный окружной военный суд на выездном заседании признал 19-летнего жителя Липецкой области виновным в покушении на госизмену. Мужчина попытался поджечь часть взлетно-посадочной полосы военного аэродрома и примкнуть к террористической организации «Легион „Свобода России“» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Его приговорили к девяти годам лишения свободы.