Жителя Анадыря заочно осудили за фейки об армии Житель Анадыря заочно получил семь лет колонии за фейки о ВС РФ

Житель Анадыря заочно приговорен к семи годам лишения свободы за фейки о российской армии, сообщает СУСК России по Чукотскому АО. Отмечается, что злоумышленник, находясь за рубежом, на личной странице в социальной сети опубликовал ложную информацию о вооруженных силах РФ.

Собранные отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Чукотскому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 33-летнего мужчины, признанного виновным в совершении преступления, – говорится в сообщении.

Ранее за дискредитацию российской армии Перовский районный суд города Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей главного редактора «Новой газеты» Сергея Соколова. Басманный районный суд города Москвы также заочно арестовал российского политолога Аббаса Галлямова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) по обвинению в распространении фейков о ВС РФ.

27 февраля сопредседателя ликвидированного правозащитного центра «Мемориал» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Олега Орлова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) приговорили к 2,5 года колонии общего режима. Головинский суд Москвы признал его виновным в повторной дискредитации Вооруженных сил России. В столичный суд для поддержки обвиняемого приехали посол США в России Линн Трейси и несколько европейских дипломатов.